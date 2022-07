Dreamworks libera primer vistazo de la quinta película de ‘Shrek’

Fue hace tres años cuando se confirmó de manera oficial que existiría una quinta entrega de ‘Shrek’, después de más de 20 años de su estreno.

Como recordarás, la primera película de ‘Shrek’ salió en 2001, y ahora regresará con una quinta parte y otra de las noticias es que será con el elenco original encabezado por Mike Myers en la voz de Shrek y Eddie Murphy con la del Burro.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, donde la casa productora lanzó un primer avance oficial de esta nueva entrega, aunque por el momento no se ha establecido una fecha de estreno, se ha rumorado que llegará hasta el próximo año pues en diciembre se estrena ‘Gato con botas: el último deseo’.

F is for Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Family, Far Far Away… shall we go on? 💘 pic.twitter.com/NQFiKg3Z6l

Actualmente toda la saga completa de ‘Shrek’ está siendo distribuida en diferentes plataformas de streaming, como Netflix, HBO Max y Prime Video, por lo que no se ha dado a conocer si el estreno también será a través de una aplicación.

Algunos fanáticos esperan que ‘Shrek 5’ llegue hasta mayo del próximo año.

Mientras llega esta quinta entrega este es el tráiler oficial de la segunda entrega de ‘El Gato con botas’, protagonizada por Antonio Banderas y en la que participa Salma Hayek.

Join him on the adventure of a 9th lifetime… if you dare. ⚔️ Watch the new trailer for #PussInBoots: The Last Wish, only in theaters December 21. pic.twitter.com/HtyyrfpGNZ

— DreamWorks Animation (@Dreamworks) June 15, 2022