Andrés García confiesa que no recuerda la sobredosis que lo llevó al hospital

A pesar de que Andrés García ya había respondido al comunicado que mandó a su hijo Leonardo, el actor ha reaparecido pero ahora en televisión abierta, más recuperado que en su canal de televisión y tras su hospitalización debido a una neumonía y una sobredosis.

Andrés se encuentra en la casa de su esposa Margarita Portillo, quien a pesar de no vivir juntos, ha cuidado al actor en sus peores momentos como el que vive actualmente.

Fue para el programa ‘Ventaneando’ que García ofreció una breve entrevista para hablar de cómo se encuentra de salud y el actor reconoció que no ha podido recuperar la voz, debido a la neumonía que tuvo recientemente y que fue ocasionada por beber agua fría.

“Ando muy incómodo porque la voz se me echó a perder por tomar agua fría el otro día y me dio una neumonía. La voz la tengo como la ves”, expresó el actor quien además defendió a su esposa de lo dicho por su hijo Leonardo, además le cuestionaron sobre la sobredosis que tuvo al consumir cocaína y expresó que no lo recuerda.