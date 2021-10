Alicia Machado lanza fuertes declaraciones contra Marjorie de Sousa

Hace unas semanas, Alicia Machado fue la expulsada de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ y aunque muchos de sus seguidores creyeron que no la verían en televisión por el momento, rápidamente la actriz se integró a un reality de Telemundo.

‘La Casa de los Famosos’ ha cobrado gran atención del público que espera cada lunes la expulsión de sus sentenciados y recientemente Alicia Machado hizo declaraciones contra Marjorie de Sousa y su caso con Julián Gil.

Aparentemente Alicia tiene amistad con el actor y por conocidos, tiene conocimiento de la contraparte y dio la que sería la versión del actuar de Marjorie.

“No le puedes quitar a un hijo el derecho de tener a su papá… Así el papá sea lo que sea. Y el cuento que yo me sé, porque soy amiga de la otra parte, más los cabos que uno ata y lo que yo he visto… y la trayectoria que me sé de esta señora, es que, ‘o es conmigo o es con nadie’”, declaró.