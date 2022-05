Alfredo Adame explota contra su equipo y se le va con todo a Oskarín

La tensión crece en el reality ‘Soy Famoso ¡Sácame de aquí!’ después de que Alfredo Adame explotara contra su propio equipo al ser ignorado tras dar una instrucción sobre la comida.

Desde hace unos día el conductor la está pasando mal dentro del reality después de que comenzaran las asperezas con Magaly. Decepcionado de su equipo y como Jefe del mismo, decidió vengarse de todos los integrantes y les ordenó que no comieran, en su primer día de su mandato.

Esto originó que las cosas se salieran de control, pues al descontento de sus compañeros comenzó a gritarle a Mariana Ávila, quien charlaba sobre la racionalización de la comida, ella le pidió que no alzara la voz y Oskarín también se lo pidió.

Esto enfureció más a Adame, quien se acercó de forma retadora al payaso, intentó golpearlo y lanzó una patada, pero gracias a la intervención de Guty Carrera y Apio Quijano, la pelea se quedó en palabras, aunque Oskarín estaba tan enojado que seguía retando a Alfredo.

“Yo no soy un hombre violento ni agresivo. Las veces que he tenido broncas han sido porque me han echado bronca”, expresó Alfredo Adame sobre la pelea, ahora todo el equipo morado está más unido que nunca, pero no van a tolerar estas reacciones.