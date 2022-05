Regina Blandón confiesa que vivió abus0 en su infancia

En una reciente entrevista Regina Blandón dio a conocer el abuso que vivió durante su infancia.

Para el canal de Youtube “Abre la caja de…” que Isabel Lascurain tiene en la plataforma, donde la actriz dio a conocer que fue víctima de un abuso sexual cuando era solo una niña y aseguró que esto lo hace para que más personas rompan el silencio y el trabajo continúe para la erradicación de la violación a menores.

Regina dijo durante su testimonio que aunque las personas intentan minimizar la situación pero es importante hablar del tema.

“Creo que lo que nos ha enseñado el machismo sistémico ha sido a minimizar lo que nos pasa a las mujeres. Siempre somos la histérica, la loca, estás exagerando, entonces cuando se trata de un abuso cuando el tío, el abuelo o la persona que trabaja en la casa comete cosas así luego es: ‘No seas exagerada’ y de pronto las infancias no se dan cuenta porque vivimos minimizando las violencias”, aseguró la actriz.

Regina, por primera vez habló del abuso que sufrió por parte del esposo de la cocinera que trabajaba en su casa.

“Estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco” y agregó que a la única persona que contó esto fue a uno de sus primos, quien alertó a sus padres, incluso dijo que su papá estuvo a punto de matar al hombre.