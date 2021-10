Aislinn Derbez venció su miedo a los caballos, tras fuerte accidente que la dejó en shock

Aislinn Derbez sorprendió recientemente con las clases de equitación que está tomando Kai a sus 3 años de edad, quien ha confirmado su gran amor por los caballos.

La actriz confesó que desde la edad de 12 años, dejó de montar luego de un terrible accidente, sin embargo, es ahora cuando ha tenido que vencer sus miedos y ayudar a Kailani en sus sueños.

“Cuando tenía 12 años mi papá nos llevó a montar y me caía del caballo, se me quedó el pie en un estribo y me arrastró galopando varios metros, tuve heridas fuertes, quedé en shock y perdí la memoria del evento. A partir de ahí me dieron miedo los caballos y me volví a subir muy pocas veces en la vida”, relató.