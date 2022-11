Ahora Sebastián Yatra responde a los rumores de su romance con Aislinn Derbez

Recientemente crecieron los rumores de una supuesta relación amorosa entre Aislinn Derbez y Sebastián Yatra, rumores que siguen creciendo por que se les ha visto muy juntitos.

A pesar de que la actriz ha aclarado estos rumores asegurando que se dio un tiempo razonable para disfrutar su soltería.

“¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios. Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio”, expresó la semana pasada.