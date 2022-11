Aislinn Derbez aclara si tiene romance son Sebastián Yatra

Después de que Aislinn Derbez terminara su relación con Mauricio Ochmann tuvo un breve romance con el influencer Jonathan Kubben y recientemente se le involucró con Sebastián Yatra.

Sin embargo, la actriz mexican ha aclarado esos rumores y en un breve encuentro con la prensa respondió a los cuestionamientos sobre este supuesto romance.

Aislinn Derbez y el cantante colombiano Sebastián Yatra compartieron tiempo juntos en Madrid y por supuesto que los rumores comenzaron a difundirse por lo que la actriz mexicana habló con la prensa en un reciente evento y confirmó que sigue soltera.

“¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año. No hombre, ¡cómo inventan!, es mi amigo”, indicó Aislinn, agregando que se ha dado tiempo para descubrir la soltería y que la está disfrutando mucho. “Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, dijo a los periodistas.