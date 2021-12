Javier Ceriani denuncia agresión física y verbal de Sergio Mayer en Estados Unidos

Fue el viernes pasado cuando Javier Ceriani, conductor del programa ‘Chisme no like’ aprovechó la asistencia de Sergio Mayer a la gala anual en pro del hogar del compositor, organizada por Expo Compositores, para entrevistarlo sobre su mención en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, escrito por la periodista Anabel Hernández.

Sin embargo, el conductor argentino no tuvo respuesta alguna y al contrario recibió una agresión física y verbal de Sergio Mayer y su esposa, aunque en el vídeo que ya circula por las redes sociales, no se observa el golpe que le da Mayer a Ceriani, en una entrevista con ‘Venga la alegría’, el conductor aseguró que fue un manoteo inteligente.

Durante la transmisión del programa ‘Venga la alegría’, hubo una videollamada con Javier Ceriani, quien contó cómo ocurrieron las cosas en el evento, asegurando que Mayer lo manoteó para que no se viera en pantalla.

“Él me manotea de una forma muy inteligente así como para que no se de cuenta la prensa, pero todos los periodistas lo vieron, todos los canales tienen ese vídeo donde él me manotea y me agrede físicamente”, explica en el minuto 4:15.

View this post on Instagram

Después de los hechos, Ceriani hizo una llamada al 911 para denunciar a Mayer y aseguró que le pusieron un “ticket” de oficio y tendrá que comparecer ante un juez y enfrentar los cargos que le pondrán los abogados de ‘Chisme no like’.

Sin embargo, Sergio Mayer compartió un par de historias en su cuenta oficial de Instagram donde asegura que está muy tranquilo y no lo arrestaron.

“Muy buenos días son aquí en Los Ángeles California son las 7:25 de la mañana, ya me voy al aeropuerto, tranquilo después del evento de ayer, para todos aquellos que me preguntaban que si me iban a detener o que me detuvieron, no sé por qué andan diciendo eso”.