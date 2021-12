Danna Paola alerta a sus fanáticos al aparecer con una mascarilla de oxígeno

En los últimos días los casos por cronavirus han aumentado nuevamente a nivel mundial y sobre todo debido a la nueva variante Ómicron que registró su primer caso el pasado 3 de diciembre en nuestro país.

Incluso alguna celebridades nuevamente han compartido que han dado positivo a COVID-19, recientemente Aracely Arámbula preocupó a sus más fieles seguidores al aparecer con una cánula nasal para sanar más rápido el resfriado que tuvo, administrándose hidrógeno con oxígeno que además beneficia las células y la piel.

Una famosa más que alertó a sus seguidores este fin de semana fue Danna Paola, al compartir una fotografía en sus historias breves de Instagram donde apareció con una mascarilla de oxígeno y la leyenda “Abríguense amiguitos”.

Después de despertar alertas en la plataforma entre sus más fieles seguidores, Danna decidió usar su cuenta de Twitter para tranquilizarlos.

“Bebés gracias x preocuparse estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a dios no es covid. Pero please tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa”, escribió en la red social.