Abuelita de Belinda se encuentra delicada de salud

A través de redes sociales se dio a conocer que Juana Moreno, de 88 años de edad y quien es abuelita de Belinda, se encuentra muy delicada de salud.

Belinda Schüll, madre de la cantante, dio a conocer esta información que ha impactado a muchos de los seguidores de Belinda, quienes han enviado sus mejores deseos, para una pronta recuperación.

“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella”, se leía en una de las historias de Instagram de la mamá de la cantante.

Agregó además que su mamá es la mujer más importante de su vida “no me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti. Esta batalla la vamos a ganar.”

La abuelita de Belinda vive actualmente en España, donde hay récords de contagios por COVID-19 y hasta el momento se desconoce si es el virus contra el que está luchando.

Desde el inicio de la pandemia, Belinda confirmó estar preocupada por su abuelita, quien tiene algunos padecimientos debido al cigarro y esperaba no tener que preocuparse por la salud de su ‘nana’, quien se encuentra en una lucha por continuar viviendo.

