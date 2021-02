Preparan remake de ‘El Padre de la Novia’ en México

‘El Padre de la Novia’ es una de las películas más queridas de los noventa, protagonizada por Steve Martin, Diane Keaton y Kimberly Williams-Paisley, quienes dejaron una gran historia que continúa vigente pese a los años.

Durante este fin de semana se dio a conocer que Latinoamérica prepara un remake de esta gran historia, la cual estará a cargo de Gaz Alazraki.

El director trabajará junto a los ejecutivos Paul Perez y Jesse Ehrman de Warner Bros., sin dar detalles sobre el elenco que estará protagonizando esta historia.

So proud about this!!! Gracias a todos por apoyar siempre!!! https://t.co/ZBhepSGLTA

— gazalazraki (@gazalazraki) February 4, 2021