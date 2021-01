Belinda está de luto por la muerte de su mejor amigo

Las mascotas se convierten en las mejores compañías que cuando se van dejan un vacío en el corazón difícil de sanar. Justamente esto está viviendo Belinda con la pérdida de Gizmo, su pequeño chihuahua que la acompañó por 13 años.

Fue a través de sus historias breves de su cuenta oficial de Instagram que la cantante compartió la triste noticia.

“La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardián. 13 años juntos. No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón en mi pecho. Nunca te olviderá. Gracias por tod lo que me diste. Por quitarme la soledad, por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar incondicionalmente a mi lado. Te amo mi bebé”, se puede leer en una historia que compartió a media noche de este martes.