Will Smith insinúa que su hijo Jaden sí podría protagonizar a ‘Spider-Man’ como Miles Morales

Fue el pasado mes de enero cuando Jaden Smith despertó rumores sobre convertirse en Miles Morales en el universo de ‘Spider-Man’ y ahora su papá, el famoso y exitoso actor, Will Smith lo habría confirmado en una reciente entrevista.

Y es que como todo padre orgulloso, Will no pudo evitar hablar de sus futuros proyectos que tiene Jaden, por lo que el fandom del superhéroe arácnido no dudó en interpretar que el actor de 23 años podría unirse al Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Podría Jaden Smith ser Miles Morales?

“Mi hijo se está preparando física y mentalmente para conseguir un lugar como uno de los personajes que hará historia por primera vez en la saga de una película que muchos ya conocen y piden…”, expresó Will Smith, quien está nominado en la cateogría de ‘Mejor actor’ en los Premios Oscar 2022 por su trabajo en ‘Rey Richard: Una familia ganadora’.

Esta es la fotografía que Jaden Smith compartió en su cuenta oficial de Twitter con el disfraz del personaje arácnido.

Wya I’m Tryna Swing By pic.twitter.com/L7EqkcUjig — Jaden (@jaden) January 16, 2022

¿Te gustaría ver a Jaden Smith como Miles Morales?

