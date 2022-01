Jaden Smith despierta rumores sobre convertirse en Miles Morales

La fiebre por ‘Spider-Man’ tras haberse liberado el multiverso de Marvel sigue latente y por supuesto que después de ver los sucesos en ‘No Way Home’, muchos fanáticos del UCM esperan la inclusión de Miles Morales al canon de lo que podremos ver próximamente.

Jaden Smith ha despertado rumores que lo ponen como el posible actor que le daría vida al personaje.

Fue después de que Jaden Smith compartiera una fotografía en su cuenta oficial de Twitter con el disfraz del personaje arácnido, esto causó revuelo entre los usuarios de las redes sociales y la imagen rápidamente se viralizó en otras plataformas.

Tras la mención de un ‘Spider-Man’ de origen afroamericano en ‘No Way Home’ por parte de Electro, interpretado por Jamie Foxx, las especulaciones han aumentado tras la publicación de Jaden Smith y es que los fans de Marvel, han manifestado sus candidatos.

Wya I’m Tryna Swing By pic.twitter.com/L7EqkcUjig — Jaden (@jaden) January 16, 2022

Aunque Smith colgó la postal bajo el siguiente título: “Wya, estoy tratando de pasar”, el pasado 15 de enero, fue hasta el día de ayer que se viralizó en otras plataformas.

De acuerdo a medios especializados, Sony y Marvel no tienen intensiones de realizar una película de Miles, pues se tiene planeado continuar con producciones protagonizadas por Tom Holland. Sin embargo, la que si es un hecho es el filme animado de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part One’ que se estrena este año.

Liberan el primer vistazo de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’