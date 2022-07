Este es el primer vistazo de Isabelle Fuhrman en la precuela de ‘La Huerfana’

Fue desde hace un par de años que se dio a conocer la precuela de ‘Orphan’ o ‘La Huefana’ y en la que volveremos a ver a Isabelle Fuhrman quien interpretará nuevamente a Esther Coleman después de 13 años.

Se trata de ‘Orphan: First Kill’, cinta que será dirigida por William Brent Bell y escrita por David Coggeshall.

Desde que se dio a conocer el arranque de la filmación de esta película, se ha revelado muy poca información y recientemente se acaba de liberar la primera imágen oficial de la producción, en la que vemos a Isabelle Fuhrman interpretando a Esther.

“Leena Klammer orquesta un brillante plan de escape de un centro psiquiátrico de Estonia y viaja a Estados Unidos haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada. Pero la nueva vida de Leena como Esther, viene con algo que no esperaba y la enfrenta a una madre que protegerá a su familia a cualquier precio”, se puede leer en la descripción del filme.

Se sabe que Fuhrman estará acompañada por Julia Stiles, Rossif Sutherland, Hiro Kanagawa, Jade Michael, Stephanie Sy y Matthew Finlan.

Cuando se dio a conocer el regreso de la protagonista, se hablaba de cómo sería su regreso pues los años pasaron por Isabelle, sin embargo, la actriz asegura que la producción logró hacer que se viera nuevamente como Esther, sin necesidad de recaer en efectos especiales.

“No usamos efectos especiales, no usamos extraños trucos de maquillaje. Y creo que eso es lo que hace que la película funcione, porque realmente no puedes entender cómo me veo como una niña de 9 años, pero lo hago. Y es realmente espeluznante”, detalló Isabelle.