Romina Marcos se somete a cirugía estética

La hija de Niurka Marcos, ha sorprendido al hablar del amor propio dejando ver su cuerpo al natural, incluso el año pasado se retiró los implantes de seno que llevaba debido a que no le realizaron una buena cirugía y necesitó una reconstrucción.

Romina sorprendió una vez más al realizarse una cirugía estética con la que conseguirá un nuevo perfil.

Fue a través de sus historias breves de su cuenta oficial de Instagram, Romina compartió que se realizó una cirugía en el rostro, además mostró el antes y el después de estos arreglitos estéticos que se realizó.

A pesar de que Romina siempre da mensajes de aceptación y amor propio, detalló que no tiene nada de malo en recurrir a la ayuda del bisturí, tal y como es su caso, en el que decidió compartir el resultado de su cirugía estética para mejorar su nariz.

“Hoy me voy a operar y ya sé ustedes se van a quedar así que ‘ay tú así de la nada te operas’. Bueno pues no, ya lo sabía yo desde antes nomás que no les había contado. Pero sí, les quiero contar porque saben que yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Me voy a hacer unos cambios, eso sí no se los voy a decir, hasta después les voy a decir de qué. Pero estoy muy feliz, estoy muy emocionada”, escribió ayer en su historia de instagram.