Lanzan tráiler oficial de ‘Nightmare Alley’, nueva película de Guillermo del Toro

Luego de varios meses de espera, la nueva película del director mexicano, Guillermo del Toro, ‘Nightmare Alley‘ (“El callejón de las almas perdidas” en español), estrenó el tráiler oficial de la cinta.

La película se estrena el próximo 17 de diciembre exclusivamente en las salas de cines.

Después de ganar el Oscar en 2018 a mejor director y película por The Shape of Water, Guillermo del Toro se mantuvo un tanto en silencio trabajando en distintos proyectos. Uno de ellos es este thriller psicológico que promete dejarnos al filo del asiento

La cinta cuenta con un enorme elenco confirmado con grandes nombres dentro de la industria cinematográfica, como Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Colette, Willem Dafoe, Rooney Mara y un viejo conocido, Ron Perlman.

Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe, Toni Collette, Ron Perlman, David Strathairn, Richard Jenkins, and Mary Steenburgen star in NIGHTMARE ALLEY

A Film by Guillermo del Toro

Only in Theaters December 17

(1/9) pic.twitter.com/ZoIXc7HNfT

— Nightmare Alley (@Nightmare_Alley) November 18, 2021