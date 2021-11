Guillermo del Toro se casó en secreto con una guionista

Guillermo del Toro, uno de los cineastas mexicanos más famosos y exitosos de los últimos tiempos, reveló que desde hace seis meses contrajo matrimonio en secreto con la guionista Kim Morgan.

Esto se dio a conocer luego de que el periodista Marc Malkin de la revista Variety, reveló que el mexicano de 57 años presentó a Morgan como “mi esposa” a sus amigos en la reciente gala Art + Film del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

Guillermo del Toro and film historian Kim Morgan are married!

The director revealed the big news when he introduced Morgan as “my wife” to friends at LACMA’s Art + Film gala. https://t.co/ASkJ56GjT9 pic.twitter.com/JRBklRirgD

— Variety (@Variety) November 10, 2021