¡OMG! ’Superman’ y ‘Wonder Woman’ aparecen en ‘The Batman’

Las redes sociales pueden cambiar el rumbo de toda la historia de nuestros personajes favoritos o bien confirmar las teorías que hay alrededor del argumento. Lo anterior recientemente pasó con Robert Pattinson como el nuevo ‘Batman’ quien estará inspirado en ‘The Long Halloween’.

Al parecer, Matt Reeves decidió utilizar esta serie limitada de cómics de ‘Batman’ para este historia nueva que transportará a los fanáticos a un gótico momento.

I'm getting a real long Halloween vibes from these set photos As a batman fan im hype for this film lets the go #TheBatman pic.twitter.com/lBfnMjeLTf — IAmLif3ofdreads (@ILif3ofdreads) October 12, 2020

Estas teorías nacieron luego de ver al elenco en el regreso de Pattinson, tras dar positivo a COVID-19; donde se sitúan en el funeral del alcalde Don Mitchell, y más tarde aparecen dos extras, vestidos de ‘Superman’ y ‘Wonder Woman’, desatando la posibilidad de la aparición de ‘Festivo’ un villano que era parte de ‘The Long Halloween’, que indica que esto es parte de una fiesta de disfraces de esa época y que se inspira en esta.

So Wonder Woman also exists in the Batverse in some way shape or form pic.twitter.com/VQBZhtLbsw — VENGEANCE🦇 (@Bat_Source) October 17, 2020

Algunos usuarios notaron que Falcone, tiene las mismas cicatrices con las que aparece su personaje en esta serie de cómics, por lo que aparentemente podría haber sorpresas en esta entrega.

While The Batman is definitely its own thing, it’s becoming clear @mattreevesLA took some inspiration from The Long Halloween. An atmospheric crime drama is coming our way folks. pic.twitter.com/jdauRH3mcx — Brooks (@brookstweetz) October 13, 2020

Cabe destacar que en ocasiones pasadas, Reeves había confirmado su admiración por ‘The Long Halloween’ y ‘Dark Victory’, y aunque confirmó que no está rodando ningún cómic de Batman, muchos creen que está inspirado en el primer título mencionado, dando al público una historia nueva que muchos amarán.