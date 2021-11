Scarlett Johansson cumple años y anuncian proyecto “ultrasecreto” con Marvel

La actriz estadounidense Scarlett Johansson, está festejando su cumpleaños número 37 este 22 de noviembre, y dan a conocer su nuevo proyecto con Marvel que es ‘ultrasecreto’, pero se presume que fungirá como productora.

Kevin Feige, máximo responsable del universo cinematográfico de Marvel, ha revelado ahora que Scarlett no solo participará en la próxima película ‘Tower of Terror’ -basada en una atracción de los parques temáticos Disney- en calidad de protagonista y productora, sino que también tendrá un papel fundamental en un “proyecto secreto” de Marvel, que nada tendrá que ver con las aventuras contenidas en ‘Viuda Negra’.

“Ya estamos trabajando con Scarlett en un proyecto secreto de Marvel Studios. No tiene relación con ‘Viuda Negra'”, dijo el productor y cineasta en conversación con la revista Empire.

La noticia ha dejando a los fans con la curiosidad por las nubes, sin embargo no se has dicho hasta el momento mayores detalles. No obstante por el momento, Scarlett Johansson recibió el cariño de sus compañeros al recibir el premio homenaje a 30 años de carrera.

Allí, aprovechó para hablar sobre la demanda a Disney por el estreno en ‘streaming’ de ‘Viuda Negra’.

“Cuando estás haciendo algo que parece que no se ha hecho antes, y parece que es un territorio inexplorado, es un poco… aterrador. Tienes muchas dudas, pero al mismo tiempo sentí que estaba defendiendo lo que era correcto, y ahora nadie tendrá que lidiar con eso de nuevo. Eso me hace sentir que sin duda valió la pena“, dijo la actriz.

Scarlett Johansson y Disney llegan a un acuerdo