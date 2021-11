Hermana de Octavio Ocaña responde si el actor tuvo un hijo

En los últimos días había surgido un rumor en redes sociales sobre la supuesta paternidad de Octavio Ocaña, esto después de que la ex novia del actor, comenzara a publicar fotografías para despedirse de él tras su trágica muerte.

Los usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre el supuesto hijo que habría tenido Ocaña con su ex pareja, la joven llamada Georgina Garcia, quien a través de su cuenta de Instagram publicó la fotografía de su bebé.

Aunque Georgina no aseguró que se trataba del hijo de Ocaña, los usuarios de la plataforma comenzaron a hacer teorías sobre las fechas en las que nació el menor y la relación que tuvo con García, antes de su compromiso con Nerea Godínez.

Ante estas especulaciones Bertha, hermana de Octavio Ocaña, decidió romper el silencio y explotó en contra de quienes aseguran que su hermano tuvo un hijo y también en contra de la ex pareja de Octavio.

“Mi hermano no tuvo hijos ya basta. En verdad es indignante por querer sacar una nota de chismes o por morbo se enganchen con ese tipo de cosas, es la única vez que voy a tocar este tema porque no tenemos por qué estar aclarando este tipo de cosas y esta niña que subió fotos con él para llamar la atención tenía años de haberse apartado de nuestras vidas, ya dejen en paz su memoria no es posible que por ser figura pública sigan quieran sacar una nota e inventar cosas de su vida que no son reales”, escribió en una historia breve de Instagram.