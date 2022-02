Liberan nuevo tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Fue durante el Super Bowl 56 que pudimos ver varios adelantos emocionantes de las próximas películas que habrá en la industria cinematográfica, como es el caso del nuevo tráiler oficial de ‘Doctor Strange in the multiverse of madness’.

Este nuevo avance muestra nuevas escenas pero una en especial ha despertado una serie de especulaciones pues aseguran que el Profesor X de Patrick Stewart está de regreso, para esta entrega pues en la parte que se enfrenta a los Illuminati es donde aparece el personaje de ‘X-Men’.

Desde hace un tiempo Patrick Stewart dio a conocer que sostuvo algunas reuniones con Kevin Feige, director de Marvel Studios, aunque nunca confirmo que su personaje regresaría, algunos señalan que podría tratarse de una distracción para evitar le filtración del Profesor X.

En esta entrega veremos a America Chavez y Wanda, esta misma tendrá un papel fundamental en la narrativa del filme. ‘Doctor Strange in the multiverse of madness’, se estrenará exclusivamente en cines el próximo 6 de mayo.

Xochitl Gomez se une al elenco de ‘Doctor Strange’