Xochitl Gomez se une al elenco de ‘Doctor Strange’

La fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel aún se está desarrollando y recientemente se dio a conocer que una latina será parte de la película ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

De acuerdo al portal Deadline, la joven actriz Xochitl Gomez, reconocida por sus papeles en las series de Netflix ‘The Baby-Sitters Club’ o ‘Gentefied’, será parte de la secuela de ‘Doctor Strange’ de Marvel.

Aunque el portal anunció esta noticia, aun se desconocen los detalles de la trama y el personaje de Xochitl, pero se sabe que la producción iniciará después de que Benedict Cumberbatch termine de filmar la tercera película de Spider-Man.

Sam Raimi reemplazará al director original Scott Derrickson, quien abandonó el proyecto en enero por diferencias creativas, sin embargo, permanecerá como productor ejecutivo.

Xochitl Gomez es una adolescente con ascendencia mexicana que ha alcanzado fama por sus actuaciones en Netflix y ahora podremos verla junto a Benedict Cumberbatch quien volverá a interpretar a Doctor Strange.