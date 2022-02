Farruko ofrece disculpas por las letras de sus canciones

Fue durante su más reciente concierto que Carlos Efrén Reyes Rosado, reconocido como Farruko, sorprendió a sus más fieles seguidores al anunciar su retiro de la música, su conversión al cristianismo y ofreció disculpas por las letras de sus canciones.

A través de las redes sociales, el mismo artista estuvo respondiendo a los comentarios de sus fans, quienes se quejaron por su presentación.

“Lamento de verdad los que van a ver a Farru están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos así solo vaya 1 ahí estaré y los amaré igual vayan o no vayan. Están a tiempo para que no gasten su dinero ni tiempo en vida eterna y armonía los amo. El culto hoy es en Fortmyers Nadie está obligado hay más artistas que usted puede seguir y ir a ver solo estoy cumpliendo mis compromisos porque soy de palabra y debo un respeto a mis fans y Dios es un Dios de orden y la plataforma que me quede la voy a utilizar para llevar el mensaje los amo”, se puede leer en su cuenta de Instagram.