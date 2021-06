Marvel libera último vistazo de ‘Black Widow’ previo a su estreno

Definitivamente ‘Black Widow’ se ha convertido en una de las producciones más esperadas del cine, después de todos los atrasos que sufrió la super producción de uno de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel debido a la pandemia.

Finalmente ha llegado el momento de poder disfrutar de esta película, como desde un principio estaba planeado, en una sala de cine.

A través de las redes sociales de los estudios Marvel se ha liberado un último vistazo de ‘Black Widow’ para promover su estreno que está programado para el próximo 9 de julio.

“Y ahora, el momento que todos han estado esperando. ‘Black Widow’ de Marvel Studios, disfruten del vistazo especial”, dice al principio del clip la protagonista del filme, Scarlett Johansson.

Como sabrás ‘Black Widow’ tendrá un estreno simultáneo en Disney Plus, la plataforma de streaming con Premier Access.

Aunque la Fase 4 de Marvel ya arrancó con ‘WandaVision’ y ‘Falcon and the Winter Soldier’ este estreno es el más emocionante sobre todo por la muerte de Natalia Alianovna o mejor conocida como “Natasha” Romanoff en ‘Avengers: End Game’.

Los estrenos continuaran en esta fase con la llegada de ‘Loki’ el 9 de junio así como los otros programados como ‘Eternals’ y ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’.

Aquí está el tráiler final de ‘Black Widow’