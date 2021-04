Aquí está el tráiler final de ‘Black Widow’

El estreno de ‘Black Widow’, ha sufrido de retrasos, especulaciones y teorías que finalmente fueron descartadas por Marvel.

A través de las redes sociales, Marvel Studios reveló que será el 9 de julio cuando se estrene ‘Black Widow’ con su estreno simultáneo en su plataforma de streaming con Premier Access.

La Fase 4 de Marvel ya arrancó con ‘WandaVision’ y ‘Falcon and the Winter Soldier’ continúan los otros estrenos programados como ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ y ‘Eternals’.

En ‘Black Widow’, Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a las partes más oscuras. Cuando surge una peligrosa conspiración con vínculos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla. Natasha debe lidiar con su historia como espía y las relaciones rotas que le dejaron mucho antes de convertirse en Vengadora.

Ahora Marvel ha liberado un tráiler final, como un regalo para los seguidores que están ansiosos por ver a una de las favoritas del UCM en la pantalla grande.

¡Ya falta poco!