La nueva versión de ‘El exorcista’ ya tiene director

En agosto se dio informó sobre una nueva versión de ‘El Exorcista’. Ahora se revelaron más detalles de la producción incluso ya tiene director.

Esta nueva historia contará con el director David Gordon Green, quien realizó la secuela de ‘Halloween’ en 2018. De acuerdo al portal The Observer, la producción también correrá a cargo de Blumhouse Productions. En agosto se informó que Morgan Creek sería la casa productora.

Además se dio a conocer que Jason Blum, David Robinson y James Robinson serán los productores ejecutivos del filme, que aún no tiene fecha de estreno. Por el momento se desconocen más detalles como la trama y los nombres de los protagonistas.

A sequel to the classic 1973 horror film “The Exorcist” is in the works.

The Observer reported on Monday that David Gordon Green (2018’s “Halloween”) is in talks to direct the upcoming sequel, which will hail from Blumhouse Productions and Morgan Creek. pic.twitter.com/nPF1D3XANi

— Universal Cinema (@universalcinem3) December 22, 2020