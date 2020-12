Así luce Elliot Page tras declararse un hombre trans

A inicio del mes de diciembre, la protagonista de ‘Juno’ reveló su identidad de género, que dejaba atrás su nombre femenino para llamarse Elliot Page y así es cómo luce actualmente.

Tras un largo tiempo de descansar en su cuenta oficial de Instagram, el ahora actor, reapareció con un mensaje especial para todos sus seguidores. Sobre todo a quienes lo han apoyado y mostrado su cariño después de anunciar que es un hombre trans.

A través de su misma cuenta de Instagram Elliot realizó un comunicado donde anunció que es una persona transgénero y además pero también que se identifica como no binario, es decir que no es ni hombre ni mujer.

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado por escribir esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida. Me siento con una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico yo”, expresó Elliot en un largo comunicado que colgó en Instagram y Twitter.