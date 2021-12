Confirman tercera parte de la película ‘Venom’

A inicio del mes de octubre se estrenó la segunda parte de ‘Venom’ y tras el éxito en taquilla Sony ha confirmado que habrá una tercera entrega con Tom Hardy, quien regresará como Eddie Brock, el portador del simbionte.

Este lunes llegaron las novedades de Marvel Studios, donde también se confirmó la secuela ‘Shang-Chi’, incluso se dio a conocer que Charlie Cox le dará vida a Daredevil para el MCU, otro de los adelantos que sorprendió fue la confirmación de que ‘Venom‘ se convertirá en una trilogía.

Kevin Feige acompañó a la productora de Sony, Amy Pascal en el marco de la promoción de la esperada película ‘Spider-Man: No Way Home’. Durante su encuentro con la prensa Pascal sorprendió con el anuncio de ‘Venom 3’.

La productora confirma tercera parte de ‘Venom’

Al igual que lo ha hecho Kevin Feige, Amy Pascal se ha encargado de expandir el ‘Spider verse’, al producir de manera exitosa la primera entrega de ‘Venom’ en 2018, así como ‘Spider-Man: Into the Spider Verse’ en el mismo año, al igual que ‘Spider-Man: Far From Home’ de 2019 y por su puesto esta última entrega de ‘No Way Home’.

De acuerdo a las primeras declaraciones de Amy, la tercera parte del simbionte se encuentra en las primeras etapas.

“Estamos en las etapas de planificación en este momento, pero en lo que estamos enfocados es en lograr que todos vengan y vean No Way Home”, adelantó Pascal.

Venom 3 has so much potential now. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/PqtjXKfb7x — Heroic Hollywood (@heroichollywood) November 28, 2021

David Zepeda espera participar en Hollywood, tras aparecer en ‘Venom 2’