Confirman que ‘Beetlejuice 2’ está en desarrollo con Michael Keaton y Winona Ryder

Los rumores sobre la realización de ‘Beetlejuice 2’ parecen estarse concretando, ya que desde el año pasado se había especulado que Johnny Depp sería parte de esta secuela, ahora hay nuevas noticias al respecto.

De acuerdo al periodista especializado Jeff Sneider, la casa productora de Brad Pitt, Plan B Entertainment, será la encargada de rodar este proyecto durante el verano y además contará con parte del elenco original.

Por lo que la secuela de la famosa cinta de Tim Burton de 1988, traerá a la pantalla grande nuevamente a Michael Keaton y Winona Ryder.

EXCLUSIVE: Brad Pitt's company Plan B has come aboard to produce BEETLEJUICE 2, which could shoot this summer with original stars Michael Keaton and Winona Ryder reprising their roles. No Alec Baldwin though… https://t.co/XuCg0XVNdF pic.twitter.com/QeiK3BneUt

— Jeff Sneider (@TheInSneider) February 28, 2022