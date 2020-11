Johnny Depp podría ser el protagonista de ‘Beetlejuice 2’

A pesar de la mala noticia que el actor Johnny Depp anunció hace una semana a través de su cuenta de Instagram donde dio a conocer su salida de ‘Animales Fantásticos 3’, parece ser que podría iniciar un nuevo proyecto prometedor.

De acuerdo al portal We Got This Covered, el actor ha iniciado conversaciones con su gran amigo, el director, Tim Burton sobre un nuevo proyecto y el informante, Daniel Richtman afirma que quizás se trate de ‘Beetlejuice 2’.

#JusticeForJohnnyDepp ~ Depp's Reportedly Talking With Tim Burton About New Project, Maybe Beetlejuice 2 #JohnnyDepp https://t.co/1aQqk7Vpdd — DeppFanPage 🏴‍☠️ #JusticeforJohnnyDepp (@DeppFanPage) November 13, 2020

Aunque los rumores han iniciado desde 2016, se sabe que no reemplazará a Michael Keaton, ya que esa secuela tardía, que ha estado estancada durante años, sería una elección alterna, ya que no estaba en la película original de 1988.

La carrera podría estar pendiendo de un hilo, por la batalla legal que mantiene con su ex esposa Amber Heard, sin embargo, sus amistades en la industria, como Burton, pueden ayudarlo a seguir vigente.

Justo el mes pasado se dio a conocer que Tim Burton dirigirá una serie de ‘La familia Addams’, entonces, algunos fanáticos hicieron una campaña en redes sociales para ver a otra de las colaboradoras frecuentes de Burton, Eva Green, como Morticia y Johnny Depp como Gomez. Por el momento no se ha confirmado si Johnny participará en este proyecto pero ha emocionado ahora esta nueva noticia de verlo en acción junto a Burton.