Benedict Cumberbatch regresa como Doctor Strange en ‘Spider-Man 3’

Recientemente se dio a conocer que Jamie Foxx volvería a su papel como Electro de la segunda parte de ‘Spider-Man’ de la versión protagonizada por Andrew Garfield, para la tercera entrega de ‘Spider-Man’ de Tom Holland.

Ahora se ha anunciado que Benedict Cumberbatch regresara como Doctor Strange de acuerdo a The Hollywood Reporter, donde el hechicero supremo asumirá el rol de Tony Stark y Nick Fury, convirtiéndose en el mentor de Peter Parker.

La inclusión de Strange en la tercera parte de ‘Spider-Man’ explicaría el regreso de Electro, por su parte Benedict pronto comenzará a filmar ‘Doctor Strange and the Multiverse of Madness’, misma que explorará realidades alternativas.

‘Spider-Man 3’ iniciará a filmarse en Atlanta a finales de octubre y ‘Multiverse of Madness’ también comenzará a rodarse este mes, pero en Londres, por el momento no se sabe en qué momento Benedict Cumberbatch filmará sus escenas.

Jon Watts, repetirá como director para esta tercera entrega, misma que Sony espera estrenar el 17 de diciembre de 2021, aunque todo puede cambiar debido a la pandemia por el coronavirus.

Además se espera que la mayoría del elenco de apoyo de las películas anteriores, Zendaya, Marisa Tomei, Tony Revolori y Jacob Batalon.