Sobrina de Anahí le rinde homenaje a Mía Colucci

La sobrina de Anahí es una de las más queridas por los fanáticos de RBD, ya que aunque fue poco Ana Pau estuvo presente en algunos conciertos de su tía y hasta en una ocasión cantaron emocionando a todos los presentes.

Tras varios años, Ana Pau ya es toda una influencer y basta con ver sus redes sociales para confirmarlo, debido a eso, recientemente realizó un vídeo con su papá, Jorge D’Alessio.

El también cantante logró recrear un maquillaje para recordar al famoso personaje de su cuñada, Mía Colucci y por supuesto, no solo conquistó a sus hermanos y mamá, si no a sus seguidores, quienes no han parado de ver este momento.

Luego de que se viralizara el instante entre padre e hija, el clip ha logrado más de 16 mil 700 reproducciones y miles de comentarios que adoran el maquillaje de su papá y la relación que existe entre ellos.

Actualmente, Ana Pau tiene más de 119 mil seguidores en Instagram y más de 61 publicaciones que han logrado llegar al corazón de quienes no la conocen y son conquistados por su originalidad.

¡Esooo!