Así lucirá Jared Leto como el Joker en la nueva versión de ‘La Liga de la Justicia’

Desde el pasado mes de octubre se reveló que Jared Leto volvería a interpretar al Joker de ‘Suicide Squad’. Esto para la nueva versión de ‘La Liga de la Justicia’ que prepara Zack Snyder.

Lo que se sabe de esta nueva versión es que mantiene algunos rasgos generales y la misma estructura de la cinta de 2017, pero tendrá cambios significativos. Como la inclusión de personajes como el Joker de Jared Leto.

View this post on Instagram

Finalmente, se dio a conocer que se estrenará este filme el próximo 18 de marzo a través de HBO Max. El día de hoy Zack Sndyer dio un vistazo de cómo lucirá el Joker en su película: “Increíble personaje que creaste. Honrado de que nuestros mundos choquen”, escribió en la descripción de la imagen.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 2, 2021