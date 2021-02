Bad Bunny debuta en la WWE

Bad Bunny se ha convertido en una estrella internacional, a pesar de las polémicas por las letras de sus canciones, él continúa cosechando éxitos.

Recientemente el rapero fue invitado a la WWE, para interpretar su famosa canción “Brooker T” en el Royal Rumble, desatando miles de mensajes hacia su interpretación.

Pero lo que llamó la atención fue que tras su participación, desafió a una pelea a The Miz y Morrison, quienes lo enfrentaron, pero el rapero confirmó que es no solo puede ser un buen intérprete si no un luchador profesional.

Además de aventarse de la tercera cuerda, Bad Bunny utilizó su micrófono para dar un golpe a John Morrison, que se ha viralizado en las redes sociales de la WWE.

Tres esta participación, los rumores sobre Bad Bunny en WrestleMania han aumentado, y prevén que haga su aparición el próximo abril.

¿Se lo esperaban?

