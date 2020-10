Anuncian reboot de ‘Resident Evil’ y dan a conocer al elenco

Una nueva adaptación de ‘Resident Evil’ tratará de ser más fiel a la historia original del videojuego y se situará en 1998 en Racoon City.

Fue el portal Deadline el encargado de dar a conocer al elenco que protagonizará los personajes más icónicos de la franquicia y es que aunque Johannes Roberts ha estado trabajando en la historia desde finales de 2018, la casa productora Constantin Film reveló que la película explorará los orígenes del videojuego.

Constantin Film has set in motion a new adaptation to add to the ever-expanding #ResidentEvil movie franchise https://t.co/BlV3d9Gpn6 pic.twitter.com/oQf6neeLT7

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 6, 2020