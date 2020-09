Lionel Messi confirma que se queda en el Barcelona

Tras la derrota del Barcelona contra Bayern de Múnich, el futbolista argentino había tomado la decisión de abandonar el Camp Nou, sin embargo, en una entrevista para ‘Goal en español’, rompió el silencio y aseguró que se quedará en el equipo porque no quiere llevar a los tribunales al club.

La entrevista fue realizada en el domicilio de Leo Messi donde habló sobre lo que sucedió en los últimos días los cuales describió como difíciles y aunque enfatizó que desde hace más de un año le compartió la idea al presidente de irse del equipo, se sintió muy dolido porque no lo dejan ir ya que asegura está en todo su derecho de salirse pero no está dispuesto a pagar una cláusula de 700 millones de euros.

“A mi lado han estado los que están siempre. Eso me basta y me fortalece. Pero sí me sentí dolido por cosas que escuché de la gente, del periodismo, de gente poniendo en duda mi barcelonismo y diciendo cosas que creo que no me merecía. También me sirvió para ver quién es quién. Este mundo del fútbol que es muy difícil y hay mucha gente muy falsa. Esto que ha pasado me ha servido para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración. Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”.