Mariana Echeverría es hospitalizada de emergencia

Fue a través de sus historias breves que la conductora Mariana Echeverría, esposa de Oscar Jiménez, dio a conocer la noticia desde el hospital en el que esperaba el momento de entrar a quirófano por una apendicitis.

Visiblemente afectada y preocupada por su embarazo, Mariana pidió a sus más fieles seguidores oraciones para que no se complique la cirugía. Justo el pasado 10 de agosto anunciaba que tenía 7 meses de embarazo, por lo que esta semana cumple 8 meses.

“Estoy a punto de entrar a una pequeña cirugía, mala leche porque tantos años que tengo de vida y no me dio apendicitis, y ahora que estoy embarazada me dio. Nada más pido sus oraciones para que todo salga bien, esperemos que no se complique absolutamente nada, préndanme sus veladoras”, dijo con lágrimas en los ojos.

Su esposo está acompañanado a su esposa en los momentos difíciles y Mariana lo llamó como su doctor de cabecera quien la mantiene con el mejor ánimo posible, aunque también se veía preocupado en el vídeo que colgó la conductora de ‘Me caigo de risa’.

¡Todo saldrá bien!