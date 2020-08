Revelan el logo y nuevo póster de ‘The Batman’

A través de redes sociales y tras confirmar que Ben Affleck vuelve a ser Batman, el directo, Matt Reeves, ‘The Batman’ utilizó su cuenta oficial de Twitter para revelar el logo de este superhéroe y un póster que fue realizado por Jim Lee.

Este es el primer anuncio previo a la convención virtual DC FanDome, la cual se llevará acabo el próximo 22 de agosto.

Se ha dado a conocer que el póster realizado por Jim Lee es una de las primeras imágenes que muestran el cuerpo completo de Batman y da la primera idea de cómo lucirá el actor como el superhéroe.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020