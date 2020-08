Ben Affleck regresará como Batman junto a Michael Keaton en la película de ‘Flash’

El pasado 22 de junio el portal The Hollywood Reporter se dio a conocer que Michael Keaton estaba en negociaciones para regresar como Batman en la película ‘The Flash’, misma que promete ser un nuevo parteaguas en el futuro de las cintas del Universo Cinematográfico de DC.

Ahora el director Andy Muschietti ha confirmado al portal Variety también el regreso de Ben Affleck y ha comentado la importancia que juega a nivel emocional de este Bruce Wayne para Barry Allen, como lo sabemos esta adaptación es el arco Flashpoint de los cómics la cual explora un multiverso de héroes de DC Comics.

Esta versión de Ben Affleck aparecerá en pantalla junto a la de Michael Keaton que vimos en las películas de Tim Burton, lo que hará un papel sustancial, rol importante en esta película, la cual explica será como una “bisagra” ya que presentará una historia con un universo unificado donde todas las iteraciones cinematográficas son válidas, además inclusiva por que todo lo antes visto es real en el mismo universo.

#TheFlash director Andy Muschietti on Ben Affleck’s #Batman: “He knows how to deliver from the inside out, that vulnerability. He just needs a story that allows him to bring that contrast, that balance” https://t.co/t6piCO7zJh

