Consuelo Duval es víctima de la delincuencia en Santa Fe

La actriz y conductora fue víctima de la delincuencia en un supermercado ubicado en Santa Fe, de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México y por medio de su cuenta oficial de Instagram decidió compartir el trago amargo.

En la historia breve que compartió Consuelo Duval en la plataforma, explicó su molestia tras el delito, ya que le sacaron su cartera mientras estaba de compras en una tienda, la cual no ofrece seguridad adecuada a sus clientes.

“Superama Santa Fe no ofrece ninguna seguridad. Me sacaron la cartera de mi bolsa”, escribió como leyenda junto a la fotografía de la tienda, aunque la actriz no dio más detalles del suceso, es algo que sucede lamentablemente todos los días por personas que se aprovechan de los descuidos.