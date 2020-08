Denuncian a Brad Hunter, un australiano que conquista y exhibe a la mujeres con las que ha salido

Desde hace unas semanas una usuaria de Facebook decidió denunciar a un australiano que acosa a las mujeres de los países por los que viaja, pero no solo eso, también les toma fotos y vídeos para después ganar dinero por ello.

La joven que levantó la voz a principio de mes, dio de baja su perfil de la plataforma, porque comenzó a recibir amenazas, pero estaba con el usuario Leslie Payrol Bell. En su denuncia alertó sobre las prácticas de este sujeto identificado como Brad Hunter, quien se describe como ‘experto en seducción’ a través de Tinder y Bumble.

En las apps usa diferentes nombres y seduce a las mujeres, después las fotografía y gana dinero por contar sus experiencias sexuales, lo grave aquí es que la difusión de las imágenes que capta durante sus citas son sin consentimiento de las jóvenes con las que sale.

Leslie, explica que encontró un sitio web donde monetiza y vende ‘técnicas de ligue’ en su ‘curso de seducción’ llamado ‘Daygame Seduction’, donde promete convertirte en un ‘maestro de la seducción’ con las imágenes que levanta en sus citas y presume que ha hecho esto durante los últimos 7 años, ha viajado a 35 ciudades y ha tenido sexo con más de 500 mujeres. Además Leslie encontró una denuncia en Perú por acoso sexual y por publicar vídeos de mujeres desnudas con las que ha salido.

El caso de este sujeto señalado como ‘depredador sexual’ ha sido difundido en varios medios, incluso la diputada Alessandra Rojo de la Vega también se sumó a la denuncia pública del hombre asegurando que violenta a las mujeres y que esta forma de ganar dinero no es ética ya que engaña a las chicas con las que sale a cambio de vender sus imágenes, se sugiere que actualmente se encuentra en la Ciudad de México y está buscando más víctimas.

Por su parte el periodista Carlos Jiménez señaló que Brad ha contactado a mujeres de Canadá, Sidney, Nueva Zelanda, Singapur, Bangkok, Londres, Budapest, Ámsterdam, Ucrania, Tailandia, Vietnam, Las Vegas, Rusia, entre otros.

La denuncia integra de Leslie Payrol Bell, está disponible gracias a la difusión de varias páginas de Facebook que pudieron recuperarla antes de que cerrara su cuenta oficial.

Aquí la cuenta de Facebook que publicó integra la denuncia de Leslie junto con las capturas de pantalla donde muestra algunas conversaciones que tuvo con Brad Hunter a través de WhatsApp.

Por su parte a Brad ya le cerraron sus cuentas de YouTube e Instagram y en su página web explica que su contenido ha sido prohibido pero se justifica asegurando que lo que él hace es real y disminuye el trasfondo que es dosificar a la mujer.

“¿Necesitas más pruebas de que mis cosas son buenas? Primero Instagram, ahora mi canal de YouTube. Mi contenido sigue siendo prohibido. Hay una razón para eso. Es demasiado REAL para ellos. Les incomoda ver detrás de la careta de la sociedad y la dinámica hombre-mujer. A las chicas les gusta tener sexo, y los hombres como nosotros podemos dárselo. No necesitas ser rico o popular o construido para tener chicas. Solo necesitas juego. QUIÉN SABE, en este punto, es posible que NUNCA pueda volver a publicar mi contenido en las redes sociales. Puede que seas uno de los pocos afortunados que encontraron este producto antes de que me cerraran. Oh bien. Que se jodan. Tanto más material para poner en esto”, se lee en su página.