Difunden fotos de Kim Kardashian sosteniendo una pelea con Kanye West

Aparentemente Ryan Reynolds ha sido cautivado por un oso de peluche que fue robado, y pertenece a una chica llamada Mara Soriano, quien lo ha buscado desesperadamente desde hace mucho tiempo.

Para Mara este oso de peluche es lo único que le queda de su mamá quien murió de cáncer en 2019 y grabó su voz dentro de este aparente juguete que se ha convertido en lo único que tiene de ella.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020