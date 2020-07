Así fue cómo Fernanda Gómez celebró sus 24 años

El pasado 27 de mayo se estrenó a través de la plataforma de streaming la mini serie documental ‘Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico’, en la que apoyada de testimonios que fueron víctimas del empresario se hace un análisis de cómo el agresor sexual usaba su riqueza y poder para perpetrar sus crímenes.

En la docuserie mencionan a Ghislaine Maxwell, quien fue socia y pareja de Epstein, aunque se desconocía el paradero de la mujer de 58 años, hoy trasciende que el FBI la arrestó este jueves en New Hampshire en el noreste de Estados Unidos alrededor de las 8:30 am.

A post shared by Patience before Sebald (@thememesofsaturn) on Jul 2, 2020 at 12:29pm PDT

View this post on Instagram

Maxwell es acusada de colaborar con el magnate de los abusos sexuales a menores de edad, incluso en los testimonios las víctimas la señalan como cómplice de Jeffrey. De acuerdo a medios internacionales, el arresto ocurre a casi un año de la detención de Epstein, quien fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019, en Nueva York.

Indictment: “[Ghislaine] Maxwell assisted, facilitated and contributed to Jeffrey Epstein’s abuse of minor girls by, among other things, helping Epstein to recruit, groom, and ultimately abuse victims…

“The victims were as young as 14.” pic.twitter.com/upk7Ez0Q4f

— Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) July 2, 2020