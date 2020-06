Yolanda Andrade huye de los reporteros

Recientemente científicos en China detectaron una nueva cepa de gripe, la cual se descubrió en cerdos y están monitoreando su avance ya que tiene un potencial de infección a personas.

De acuerdo a la investigación publicada en la revista científica PNAS (Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos), es un virus que está presenten en los cerdos y puede ser transmitido a los trabajadores de mataderos quienes mostraron síntomas de infección en China.

Los investigadores le dieron nombre a este virus de influenza ‘G4 EA H1N1’ y las vacunas actuales no protegen contra la cepa, pero podría mutar con facilidad, haciendo que las personas tengan poca inmunidad, además que la tasa de contagio potencial sea bastante elevada, por esta razón, los expertos están pidiendo con urgencia un control, sobre todo en los trabajadores de la industria porcina.

Chinese researchers have discovered a new type of swine flu on Monday (June 29) that is able to trigger a global pandemic, according to a study in the US science journal PNAS. It’s called G4, and genetically descended from the H1N1 strain. It is highly adaptable to infect humans. pic.twitter.com/phlj5nMcML

