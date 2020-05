Camilo responde ante las burlas de Luisito Comunica a su relación con Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna Montaner se han convertido en una de las parejas más importantes de toda una generación, sin embargo, aunque muchos lo consideran la pareja perfecta; Luisito Comunica ha mostrado su postura respecto a una canción que el compositor hizo para su ahora esposa.

Luisito Comunica resaltó que para él, “Favorito” no es una canción que dice cuanto ama a Evaluna, sino que se conforma con ella a pesar de tener mejores opciones, hecho que fue duramente criticado y viralizado por algunos de sus seguidores.

“A mi parecer es el carnal diciéndole a la chica tengo cosas mejores y me estoy conformando, el brother le dice a la chica literal he comido en los mejores lugares, podría estar viajando un chingo por el mundo, tengo amigas súper modelos, pero me quedo contigo que no tienes nada de eso (…) sé que es una canción de amor, está muy bonita es como decir que no necesito nada más, pero hay otra manera de interpretarla que se escucha más bien como no tienes lo que busco, podría tener algo mucho mejor, pero ok, va”, declaró el influencer.