Juan de Dios Pantoja afirma que se retira de YouTube, tras la polémica con Lizbeth Rodríguez

Durante este fin de semana se desató una polémica entre Lizbeth Rodríguez y Juan de Dios Pantoja, quien aparentemente habría engañado a Kimberly Loaiza con uno de sus mejores amigos, esto provocó suposiciones que dieron paso a la filtración de unos vídeos íntimos del influencer.

El cantante aunque guardó silencio un rato, lo hizo solo porque esta tarde del 19 de abril, dio a conocer pruebas y declaraciones sobre todo lo que se está viviendo.

Juan de Dios Pantoja aceptó tener la culpa de haber grabado esos vídeos íntimos de hace mucho tiempo, ya que aunque es él, afirmó que en el pasado hizo muchas cosas que ha cambiado por amor a Kimberly y a su hija, Kima. Pidió parar los ataques contra, Phanye Hernández, afectada por estas filtraciones y culpó a Lizbeth Rodríguez de haberlos filtrado por coraje.

En el clip no solo acepta que él tuvo la culpa de esto, sino de haber hecho un vídeo y declaraciones contra Kenia Os que no eran del todo ciertas por coraje, y con quien aparentemente han limado asperezas, pidiendo una disculpa pública, como en el pasado no lo había hecho.

Confirmó no tener una relación con Kevin Achutegui y con ningún otra persona del mismo sexo, ya que no es homosexual aunque refirió que hay gente que se ha aprovechado de su fama y ha malinterpretado su forma de ser con algo más y que eso finalmente le ha afectado de manera pública.

El clip ha sido apoyado por 800 mil personas y a unas horas de haberse compartido ha alcanzado más de 5 millones de reproducciones, pero lo que ha llamado la atención es que el cantante está pensando seriamente en el retiro de YouTube, ya que está harto de las polémicas y de afectar a sus seres queridos con estas.

Se desconoce si hará este retiro oficial, pero ha recibido miles de comentarios en apoyo y en contra de estas declaraciones.

¿Qué pasará?