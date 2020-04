Álvaro Rico lanza inédita canción para ‘Élite’

Álvaro Rico se ha convertido en uno de los actores españoles más queridos por miles de jóvenes alrededor del mundo, sin embargo, su personaje en ‘Élite’ causó mucha controversia por el asesinato que cometió durante la primera temporada.

A pesar de que ha sido uno de los actores más queridos, también ha demostrado saber cantar y tocar la guitarra, hecho que recientemente se difundió a través de canal oficial de YouTube.

“Todo parece regular”, es la canción que se ha convertido en el himno de la primera temporada, aunque promete spoilers, estos solo aparecerán si no has visto toda la serie, pero en caso de que no, resulta un maravilloso complemento a todo lo que se ha visto de la historia.

La canción se ha viralizado con más de un millón de reproducciones y más de 97 mil ‘me gustas’, entre los comentarios resaltaron la voz del actor que ha logrado enamorar a sus seguidoras.

No es la primera vez que Álvaro canta para sus seguidores, durante esta pandemia ha compartido vídeos cantando y tocando la guitarra de la mejor forma, hecho que ha sido aplaudido y esperan pronto un tema oficial que lo lancé como cantante.

Se desconoce si habrá un cuarta temporada de ‘Élite’ y por supuesto están a la espera de una confirmación.