Esta es la razón por la que Aislinn Derbez no regresará como pareja con Mauricio Ochmann

Kylie Jenner está más enamorada que nunca de su pequeña Stormi, quien apenas tiene 2 años, y se ha convertido en la bebé más envidiada de todo el mundo.

Aunque aparentemente la socialité quiere darle muchos hermanitos a Stormi, no está lista para embarazarse de nuevo y así lo reconoció durante una conversación por Instagram, junto a su mejor amiga Stassie Karanikolaou.

“Eventualmente me gustaría tener siete hijos, pero no ahora mismo. El embarazo no es ninguna broma, es algo muy serio y muy duro, y de momento no estoy preparada para volver a pasar por ello”, declaró seriamente la hermana menor de las Kardashians-Jenner.